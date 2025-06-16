Число погибших после атаки дрона ВСУ в Татарстане увеличилось до двух человек

В воскресенье, 15 июня, украинский беспилотник атаковал территорию Татарстана. Целью стало здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В ходе атаки ВСУ пострадали 13 мирных жителей. Один рабочий погиб. Позже, вечером 15 июня, стало известно, что в больнице скончался второй потерпевший. Об этом сказано в сообщении пресс-службы главы Татарстана.
Скончавшийся был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим от удара дрона оперативно оказали помощь. Кроме того, на место ЧП прибыли сотрудники МЧС для тушения возникшего на объекте пожара.
«К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, который был в тяжелом состоянии», — оповестили в пресс-службе главы республики.
Утром 15 июня на территории Татарстана объявили режим беспилотной опасности. В МЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Кроме того, воздушные гавани Казани и Нижнекамска перестали принимать и выпускать авиарейсы. Соответствующие ограничения были введены около 06:00 по Москве.
Позднее, в ходе проведения экспертизы, по факту произошедшего в Елабуге местная прокуратура завела уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ. Нападение ВСУ квалифицировали как теракт. На месте ЧП работали следователи и криминалисты. В Следственном комитете пообещали установить причиненный ущерб.
Сообщения об опасности ударов беспилотных летательных аппаратов поступали жителям Татарстана и 14 июня. Власти региона сообщили о массовых сбоях в работе мобильного интернета. Они также предупредили местных жителей, что это лишь временные меры, введенные для обеспечения безопасности в период действия сигнала «Беспилотная опасность».
Один украинский дрон 15 июня также уничтожили над Крымом. Силы ПВО ликвидировали БПЛА в 07:10 по Москве. Кроме того, дроны были сбиты над Белгородской и Орловской областями. О пострадавших и серьезных последствиях на земле не сообщалось. Всего за ночь ликвидировали шесть украинских беспилотников. Из них пять успешно унитожено над Белгородским регионом.