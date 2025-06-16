Число погибших после атаки дрона ВСУ в Татарстане увеличилось до двух человек

Один украинский дрон 15 июня также уничтожили над Крымом. Силы ПВО ликвидировали БПЛА в 07:10 по Москве. Кроме того, дроны были сбиты над Белгородской и Орловской областями. О пострадавших и серьезных последствиях на земле не сообщалось. Всего за ночь ликвидировали шесть украинских беспилотников. Из них пять успешно унитожено над Белгородским регионом.