Над Орлом прогремели взрывы

Над Орлом прогремело несколько взрывов.
Над Орлом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщили жители города. По их словам, произошли как минимум четыре взрыва в районе местной нефтебазы.
«Мы услышали четыре сильных взрыва, после чего в небе появились яркие вспышки. Все происходило в районе нефтебазы», — рассказали очевидцы корреспондентам SHOT. По предварительной информации, ПВО была задействована для отражения атаки украинских беспилотников.
Атаки украинских беспилотников на российские регионы фиксируются не впервые: ранее, 1 июня, системы ПВО были задействованы для отражения аналогичной атаки в Воронеже, где также сообщалось о серии взрывов и ярких вспышках в небе. Подобные инциденты происходили и в конце мая, когда над Воронежской областью было сбито 25 дронов. Власти регулярно напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности.