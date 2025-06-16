Над Орлом прогремели взрывы

Атаки украинских беспилотников на российские регионы фиксируются не впервые: ранее, 1 июня, системы ПВО были задействованы для отражения аналогичной атаки в Воронеже, где также сообщалось о серии взрывов и ярких вспышках в небе. Подобные инциденты происходили и в конце мая, когда над Воронежской областью было сбито 25 дронов. Власти регулярно напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности.