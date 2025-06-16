Shot: Несколько взрывов прогремели над городом Орел

Над городом Орел прозвучали несколько взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны сработала в районе местной нефтебазы. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщает Shot.
Местные жители рассказали, что над городом было слышно не менее четырех взрывов. Также они наблюдали вспышки в небе вблизи нефтебазы.
По предварительным данным, причиной срабатывания ПВО могли стать украинские беспилотники. В настоящий момент сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Позднее очевидцы уточнили, что всего могли быть слышны более пятнадцати взрывов, передает Telegram-канал.
Также стало известно, что в ночь на 15 июня ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Сообщается, что в атаке были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотники «Герань».
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате удара вражеской армии в Елабуге погиб один человек, еще 13 жителей региона пострадали. Позже появилось сообщение и о втором погибшем.