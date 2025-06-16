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Mehr: ПВО Ирана отразила атаку Израиля на пригород Тегерана

В результате произошедшего никто не пострадал.

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Источник: Аргументы и факты

Иранские силы противовоздушной обороны успешно отразили ракетную атаку, которую осуществил Израиль по военному округу Парчин, расположенному в городе Пакдашт на юго-востоке провинции Тегеран. Об этом сообщает агентство Mehr.

Согласно заявлению, опубликованному агентством, подразделения ПВО Исламской Республики Иран оперативно среагировали на угрозу и смогли полностью нейтрализовать удар.

В результате атаки не было зафиксировано ни жертв, ни разрушений, отметили в ведомстве.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации свыше 20 командиров Вооруженных сил Ирана с начала операции «Восходящий лев».