Mehr: ПВО Ирана отразила атаку Израиля на пригород Тегерана

Иранские силы противовоздушной обороны успешно отразили ракетную атаку, которую осуществил Израиль по военному округу Парчин, расположенному в городе Пакдашт на юго-востоке провинции Тегеран. Об этом сообщает агентство Mehr.
Согласно заявлению, опубликованному агентством, подразделения ПВО Исламской Республики Иран оперативно среагировали на угрозу и смогли полностью нейтрализовать удар.
В результате атаки не было зафиксировано ни жертв, ни разрушений, отметили в ведомстве.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации свыше 20 командиров Вооруженных сил Ирана с начала операции «Восходящий лев».