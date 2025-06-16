Сочи затопило после сильных ливней

Катастрофическое наводнение произошло в Сочи после сильных ливней, которые обрушились на город и его окрестности. В результате река Херота вышла из берегов, затопив прилегающие к ней районы и оставив без электричества большую часть города, в том числе микрорайоны Адлер и Кудепста, сообщают СМИ.