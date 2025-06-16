Сочи затопило после сильных ливней

Мощный потоп произошел в Сочи.
Катастрофическое наводнение произошло в Сочи после сильных ливней, которые обрушились на город и его окрестности. В результате река Херота вышла из берегов, затопив прилегающие к ней районы и оставив без электричества большую часть города, в том числе микрорайоны Адлер и Кудепста, сообщают СМИ.
«Ситуация остается напряженной: оперативные группы обследуют наиболее пострадавшие районы, информации о пострадавших пока не поступало», — отметили в пресс-службе управления ведомства. Как сообщили в МЧС России, причиной чрезвычайной ситуации стали не только непрекращающиеся осадки, но и порывы ветра до 18 метров в секунду, а также сохраняющаяся угроза схода селей.
Ранее крупные отключения электроэнергии фиксировались и в других регионах: так, в Херсонской области в результате обстрелов повреждались электроподстанции, оставляя без света десятки тысяч жителей. После подобных чрезвычайных ситуаций власти оперативно переводили социальные объекты на резервные источники питания и проводили восстановительные работы.