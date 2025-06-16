В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с фальшивыми лотереями

В ведомстве подчеркивают, что подобные ресурсы не имеют отношения к официальным лотереям, а их единственная цель — кража денег и персональных данных. Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить реквизиты карт на сомнительных сайтах. При попытке мошенничества следует сразу обращаться в банк и правоохранительные органы.