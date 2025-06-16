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Сочи накрыло мощное наводнение

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мощное наводнение накрыло Адлерский район Сочи, вызвав перебои с электричеством, сообщает Telegram-канал «Сочи Онлайн».

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Источник: © РИА Новости

«Адлер уходит под воду», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, часть городских улиц остались без энергоснабжения.

В воскресенье в Сочи из-за проливных дождей объявили штормовое предупреждение.