Сочи накрыло мощное наводнение

«Адлер уходит под воду», — говорится в публикации.
По данным Telegram-канала, часть городских улиц остались без энергоснабжения.
В воскресенье в Сочи из-за проливных дождей объявили штормовое предупреждение.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мощное наводнение накрыло Адлерский район Сочи, вызвав перебои с электричеством, сообщает Telegram-канал «Сочи Онлайн».
«Адлер уходит под воду», — говорится в публикации.
По данным Telegram-канала, часть городских улиц остались без энергоснабжения.
В воскресенье в Сочи из-за проливных дождей объявили штормовое предупреждение.