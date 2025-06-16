Житель Камчатки получил срок за убийство щенка

Тигильский районный суд Камчатского края вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю поселка Палана, который жестоко расправился с двухмесячным щенком.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчину приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии строгого режима по статье о жестоком обращении с животными.
«Тигильский районный суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего жителя п. Палана. Он признан виновным по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель)», — сообщило ведомство.
Преступление произошло в ноябре 2023 года, когда находившийся в состоянии алкогольного опьянения подсудимый выбросил щенка из окна четвертого этажа. Несмотря на помощь прохожих, которые обнаружили животное, щенок погиб от полученных травм.
Суд учел рецидив преступлений — у мужчины имеются непогашенные судимости. В зале суда его взяли под стражу. Приговор еще не вступил в законную силу.
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