В Уганде крокодил утащил под воду многодетную мать

В Уганде (государство на востоке Африки) крокодил напал на 48-летнюю женщину. Все произошло в тот момент, когда она занималась рыбалкой, сообщает издание Nile Post.
Нападение на женщину произошло в деревне Аарапу округа Серере. Крокодил схватил местную жительницу, а затем утащил ее под воду.
Полиция и жители деревни нашли истерзанное тело женщины лишь через двое суток при помощи дрона. Погибшей оказалась многодетная мать. У нее остались 15 детей.
В связи со страшной трагедией власти региона призвали местных жителей не подходить к воде. Особенно осторожность следует соблюдать в темное время суток.
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