Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уганде крокодил утащил под воду многодетную мать

В Уганде (государство на востоке Африки) крокодил напал на 48-летнюю женщину.

Как создавалась новая Россия

В Уганде (государство на востоке Африки) крокодил напал на 48-летнюю женщину. Все произошло в тот момент, когда она занималась рыбалкой, сообщает издание Nile Post.

Нападение на женщину произошло в деревне Аарапу округа Серере. Крокодил схватил местную жительницу, а затем утащил ее под воду.

Полиция и жители деревни нашли истерзанное тело женщины лишь через двое суток при помощи дрона. Погибшей оказалась многодетная мать. У нее остались 15 детей.

В связи со страшной трагедией власти региона призвали местных жителей не подходить к воде. Особенно осторожность следует соблюдать в темное время суток.

Ранее сообщалось, что в Намибии львица загрызла вышедшего в туалет бизнесмена.