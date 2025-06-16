В Иране погибли более 70 женщин и детей после ударов Израиля

«В своей пропаганде израильский режим-агрессор делает вид, как будто его атаки выполняются точно и без нападения на жилые районы, однако правда в другом. Только в результате трех атак погибли более 70 женщин и детей. Десять из 20 детей до сих пор не извлечены из-под завалов!», — говорится в заявлении иранского МИД. Информацию предает РИА Новости.