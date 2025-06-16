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В Иране погибли более 70 женщин и детей после ударов Израиля

В результате трех авиаударов Израиля по территории Ирана погибли более 70 женщин и детей. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Ирана.

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Власти Ирана заявили о десятках погибших в результате ракетных атак Израиля.

В результате трех авиаударов Израиля по территории Ирана погибли более 70 женщин и детей. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Ирана.

«В своей пропаганде израильский режим-агрессор делает вид, как будто его атаки выполняются точно и без нападения на жилые районы, однако правда в другом. Только в результате трех атак погибли более 70 женщин и детей. Десять из 20 детей до сих пор не извлечены из-под завалов!», — говорится в заявлении иранского МИД. Информацию предает РИА Новости.

Ранее Минздрав Ирана сообщал, что число погибших в результате израильских атак на территории страны превысило 220 человек, среди которых были гражданские лица. Кроме того, по данным спасательных служб, в ответ на удары Израиля в Израиле погибли 13 человек.