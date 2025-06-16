Учителя оштрафовали за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой

В них указано, что фотографию учитель разместил в своей группе во «ВКонтакте», публикацию выявили сотрудники Центра «Э» полиции, протокол был составлен по статье КоАП о демонстрировании нацистской символики.
Мужчина в суде пояснил, что ученицы попросили сделать с ним фото, однако он не увидел, что на футболке одной из девушек была изображена нацистская символика. После публикации фото знакомый учителя подсказал тому, что изображение нужно удалить, это он и сделал, однако в основном альбоме фотография осталась. Учитель заявил, что не стер эту фотографию «в силу отсутствия знаний компьютерных технологий». Он признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд в Омске в конце мая назначил учителю штраф в размере двух тысячи рублей.
В беседе с РИА Новости мужчина пояснил, что ученицы были в старых футболках, которые по традиции принято расписывать в конце учебного года, участие принимали все желающие.
«Они подошли ко мне, сказали, что хотят сфотографироваться для моей группы во “ВКонтакте” в этих футболках. Не думаю, что они до конца знали, что у них там на футболках было нарисовано, может быть, значение не придали. Позднее завуч их за это поругала», — рассказал собеседник агентства.