Учителя оштрафовали за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой

Мужчина в суде пояснил, что ученицы попросили сделать с ним фото, однако он не увидел, что на футболке одной из девушек была изображена нацистская символика. После публикации фото знакомый учителя подсказал тому, что изображение нужно удалить, это он и сделал, однако в основном альбоме фотография осталась. Учитель заявил, что не стер эту фотографию «в силу отсутствия знаний компьютерных технологий». Он признал вину и раскаялся в содеянном.