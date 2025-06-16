Пьяный водитель на ЗИЛе влетел в больницу в Башкирии и уполз с места ДТП

В Башкирии водитель ЗИЛа влетел в здание сельской амбулатории. Он был в нетрезвом состоянии. После удара мужчина выпал из кабины и скрылся. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.