Омский суд оштрафовал учителя за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой

На суде учитель объяснил, что девушки сами попросили сделать с ним фотографию, и он не заметил, что на одежде одной из них изображена свастика. По его словам, после того как знакомый указал на недопустимость подобного изображения, он удалил снимок, но не из основного альбома. Мужчина признался, что не до конца разобрался с техническими настройками и из-за нехватки знаний в области компьютеров фото осталось доступным. Он полностью признал вину.