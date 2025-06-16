Омский суд оштрафовал учителя за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой

Суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей местного школьного учителя, который опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» фотографию с ученицей, одетой в футболку с нацистской символикой. Как указано в материалах дела, снимок был выявлен сотрудниками Центра «Э» полиции, после чего в отношении мужчины был составлен протокол по статье КоАП о демонстрации запрещенной символики.
На суде учитель объяснил, что девушки сами попросили сделать с ним фотографию, и он не заметил, что на одежде одной из них изображена свастика. По его словам, после того как знакомый указал на недопустимость подобного изображения, он удалил снимок, но не из основного альбома. Мужчина признался, что не до конца разобрался с техническими настройками и из-за нехватки знаний в области компьютеров фото осталось доступным. Он полностью признал вину.
Решение о назначении штрафа было вынесено в конце мая. Учитель рассказал, что в конце учебного года ученики по традиции расписывали старые футболки, участие в этом принимали все желающие. По его словам, девушки подошли к нему и попросили сфотографироваться для размещения снимка в школьной группе.
Он также предположил, что школьницы, вероятно, не осознавали смысл изображенного на футболке или не придали ему значения. Позже, как уточнил собеседник РИА Новости, завуч сделала им замечание по поводу недопустимого рисунка.
Ранее московский суд назначил административный штраф мужчине, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды за изображение с нацистской символикой и фашистским приветствием, опубликованное на его странице в соцсети «ВКонтакте» в 2013 году.