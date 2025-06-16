Израиль зафиксировал запуск ракет из Ирана

Ракетный обстрел стал ответом Ирана на авиационные удары Израиля по военной инфраструктуре страны, которые произошли в ночь на 13 июня 2025 года. В результате этих атак был ликвидирован командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде и нанесен ущерб объектам иранской ядерной программы, что вызвало обеспокоенность международного сообщества и резкую реакцию со стороны МИД России.