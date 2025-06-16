Израиль зафиксировал запуск ракет из Ирана

Несколько ракет отправились из Ирана в Израиль.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону Израиля и в настоящее время осуществляет перехват целей. Об этом сообщает пресс-служба израильских военных.
«Армия Израиля заявила, что зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, начат их перехват. Населению предписано укрыться в убежищах», — говорится в сообщении ЦАХАЛ. Его передает ТАСС.
Ракетный обстрел стал ответом Ирана на авиационные удары Израиля по военной инфраструктуре страны, которые произошли в ночь на 13 июня 2025 года. В результате этих атак был ликвидирован командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде и нанесен ущерб объектам иранской ядерной программы, что вызвало обеспокоенность международного сообщества и резкую реакцию со стороны МИД России.