У ядерного объекта в Иране произошло землетрясение

По данным сейсмологов, землетрясение не привело к перебоям в работе инфраструктуры. Власти провинции Кум проводят мониторинг ситуации и контролируют обстановку вокруг важного объекта. Ядерный комплекс в Фордо расположен примерно в 20 километрах к северо-востоку от города Кум и считается одним из ключевых объектов иранской атомной программы.