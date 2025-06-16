У ядерного объекта в Иране произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Иране.
В иранской провинции Кум были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,5 балла вблизи ядерного объекта Фордо. Об этом сообщает Иранский сейсмологический центр.
«Эпицентр находился на глубине 10 километров под землей. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Толчки были зафиксированы в непосредственной близости от ядерного объекта Фордо», — говорится в сообщении на сайте центра.
По данным сейсмологов, землетрясение не привело к перебоям в работе инфраструктуры. Власти провинции Кум проводят мониторинг ситуации и контролируют обстановку вокруг важного объекта. Ядерный комплекс в Фордо расположен примерно в 20 километрах к северо-востоку от города Кум и считается одним из ключевых объектов иранской атомной программы.