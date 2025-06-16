Израиль атаковал ядерный объект Ирана

Израиль продолжает военную операцию против Ирана.
Израильские военно-воздушные силы осуществили авиаудар по ядерному объекту Фордо, расположенному в городе Кум на территории Ирана. Об этом сообщает израильские издания. В результате атаки в районе объекта было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5.
«Израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо в городе Кум… В этой местности было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5», — пишет telegram-канал Shot. Эта информация не получила официального подтверждения.
Фордо является одним из крупнейших предприятий по обогащению урана в Иране. Завод расположен преимущественно под горой, что затрудняет его разрушение даже при массированных атаках с воздуха. Последний раз израильские военные наносили удар по объекту 14 июня — тогда часть инфраструктуры предприятия была повреждена, однако, по данным западных экспертов, основное оборудование осталось невредимым.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе проводимой операции израильским военным удалось уничтожить значительную долю ракетного арсенала Ирана. По его словам, были ликвидированы ключевые военные руководители, ведущие специалисты в области ядерной физики, а также наиболее важный объект исламского режима по обогащению урана и значительная часть баллистических ракет страны, пишет RT.