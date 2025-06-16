Израиль атаковал ядерный объект Ирана

Фордо является одним из крупнейших предприятий по обогащению урана в Иране. Завод расположен преимущественно под горой, что затрудняет его разрушение даже при массированных атаках с воздуха. Последний раз израильские военные наносили удар по объекту 14 июня — тогда часть инфраструктуры предприятия была повреждена, однако, по данным западных экспертов, основное оборудование осталось невредимым.