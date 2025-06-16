Telegraph: Британия вывезла семьи дипломатов из Ирана перед израильскими ударами

Великобритания не собирается вывозить граждан из Ирана и Израиля.
Правительство Великобритании вывезло семьи своих дипломатов из Тегерана незадолго до израильских ударов по территории Ирана. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на собственные источники.
Эвакуация семей дипломатов из Тегерана прошла одновременно с вывозом Вашингтоном семей американских военнослужащих с Ближнего Востока. Власти Великобритании приняли решение не эвакуировать самих дипломатов, чтобы сохранить возможности для прямых контактов и коммуникаций с иранской стороной. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
Отмечается, что Соединенное Королевство не собирается эвакуировать британских граждан из Израиля и Ирана. В публикации уточняется, что Великобритания рассчитывает на скорое восстановление работы воздушного пространства Израиля и возобновление коммерческих рейсов. Власти страны оценивают ситуацию как контролируемую и пока не видят необходимости в расширении мер по эвакуации.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной инфраструктуры. На следующий день Иран нанес ответный удар, после чего стороны вновь обменялись ракетными атаками 15 июня. По официальным заявлениям, в результате атак есть погибшие и пострадавшие, обе страны сообщили о попаданиях по ряду объектов, однако заявили об ограниченном ущербе. Накануне Тегеран сообщил о готовности заключить ядерное соглашение.