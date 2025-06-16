Telegraph: Британия вывезла семьи дипломатов из Ирана перед израильскими ударами

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной инфраструктуры. На следующий день Иран нанес ответный удар, после чего стороны вновь обменялись ракетными атаками 15 июня. По официальным заявлениям, в результате атак есть погибшие и пострадавшие, обе страны сообщили о попаданиях по ряду объектов, однако заявили об ограниченном ущербе. Накануне Тегеран сообщил о готовности заключить ядерное соглашение.