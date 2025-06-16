Зафиксированы взрывы по всему Израилю. Видео

Взрывы слышны в ряде городов Израиля.
В ночь на 16 июня в нескольких городах Израиля прогремели взрывы после нового ракетного удара, нанесенного с территории Ирана. По данным иностранных изданий, одна из ракет попала в небоскреб в Тель-Авиве, также взрывы были зафиксированы на востоке города, на западе Иерусалима, в Хайфе и вблизи аэропорта Бен-Гурион.
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«Взрывы слышны на востоке Тель-Авива, западе Иерусалима и в Хайфе», — пишет Al Jazeera. Сообщение опубликовано в telegram-канале издания. Серия взрывов произошла вскоре после того, как из Ирана был осуществлен очередной запуск ракет по израильской территории.
Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о нанесении ракетных ударов по объектам, связанным с израильской разведкой. Удары были осуществлены в рамках ответных мер на действия Израиля. Военно-космические силы КСИР предприняли новую серию ракетных атак, направленных против разведывательных центров израильского режима, в качестве возмездия за последние действия Израиля.