Зафиксированы взрывы по всему Израилю. Видео

В ночь на 16 июня в нескольких городах Израиля прогремели взрывы после нового ракетного удара, нанесенного с территории Ирана. По данным иностранных изданий, одна из ракет попала в небоскреб в Тель-Авиве, также взрывы были зафиксированы на востоке города, на западе Иерусалима, в Хайфе и вблизи аэропорта Бен-Гурион.