200 кг взрывчатки и дроны: в Иране раскрыли секретную базу израильской разведки

В Иране обнаружили мастерскую «Моссада».
В городе Рей, пригороде Тегерана, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и ликвидировали мастерскую, которую, по их данным, использовала израильская разведка «Моссад» для сборки дронов-камикадзе и изготовления самодельных взрывных устройств. Об этом сообщил командующий силами правопорядка города полковник Хосейн Мафи.
«На основании показаний людей о подозрительных визитах в одну квартиру, разведгруппы и наряды полиции, получив судебный ордер, незамедлительно начали операцию… В ходе следствия по этой квартире было обнаружено и конфисковано значительное число беспилотников, оборудование для производства дронов-камикадзе, самодельных бомб и прочего», — заявил Мафи. Его слова передает Mehr.
Как подчеркнул Мафи, в помещении находились более 200 килограммов взрывчатых веществ и разнообразное оборудование для создания беспилотиков. В ходе оперативных мероприятий была изъята вся найденная техника и комплектующие.
Ранее в ряде израильских городов были зафиксированы взрывы, произошедшие в результате очередного ракетного обстрела, осуществленного с территории Ирана. Одна из ракет поразила высотное здание в Тель-Авиве. Кроме того, сообщения о взрывах поступили из восточных районов Тель-Авива, западной части Иерусалима, а также из Хайфы и в окрестностях аэропорта имени Бен-Гуриона.