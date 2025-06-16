200 кг взрывчатки и дроны: в Иране раскрыли секретную базу израильской разведки

Ранее в ряде израильских городов были зафиксированы взрывы, произошедшие в результате очередного ракетного обстрела, осуществленного с территории Ирана. Одна из ракет поразила высотное здание в Тель-Авиве. Кроме того, сообщения о взрывах поступили из восточных районов Тель-Авива, западной части Иерусалима, а также из Хайфы и в окрестностях аэропорта имени Бен-Гуриона.