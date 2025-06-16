В Иркутской области за неделю 11 человек погибли в ДТП

За неделю в Иркутской области произошло 39 аварий на дорогах. В них погибли 11 человек, в их числе есть один несовершеннолетний подросток. Еще 45 человек получили травмы. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— Только 18 аварий произошло из-за столкновения автомобилей, семь раз водители наехали на пешеходов, четыре раза на велосипедистов. Пять человек съехали на машине с дороги, два автомобиля опрокинулись, — сообщили в пресс-службе полиции.
Два дорожных происшествия произошли с участием нетрезвых водителей, а 13 автомобилистов не имели водительских прав. Среди общего количества ДТП только 15 аварий зарегистрировано в областном центре, погибших нет. Среди пострадавших 12 взрослых и пять детей.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что В Иркутске цены на бензин не меняются уже две недели.