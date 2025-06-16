В Иркутской области за неделю 11 человек погибли в ДТП

За неделю в Иркутской области произошло 39 аварий на дорогах. В них погибли 11 человек, в их числе есть один несовершеннолетний подросток. Еще 45 человек получили травмы. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.