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Новосибирского дирижёра и артистов эвакуировали из Исфахана в Тегеран

Среди эвакуированных — дирижёр Новосибирского камерного оркестра Арсений Ткаченко и музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

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Источник: Reuters

Российское дипломатическое представительство в Иране оперативно приняло меры по эвакуации соотечественников, находившихся в Исфахане в рамках фестиваля «Неделя русской культуры». Об этом сообщили в Минкульте РФ.

Среди эвакуированных — дирижёр Новосибирского камерного оркестра Арсений Ткаченко и музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

По информации Минкультуры РФ, все артисты были благополучно перевезены в Тегеран. На сегодняшний день порядка 50 представителей российских творческих коллективов остаются в Иране, находясь под защитой российского дипломатического корпуса.