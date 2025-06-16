Новосибирского дирижёра и артистов эвакуировали из Исфахана в Тегеран

Российское дипломатическое представительство в Иране оперативно приняло меры по эвакуации соотечественников, находившихся в Исфахане в рамках фестиваля «Неделя русской культуры». Об этом сообщили в Минкульте РФ.
Среди эвакуированных — дирижёр Новосибирского камерного оркестра Арсений Ткаченко и музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского.
По информации Минкультуры РФ, все артисты были благополучно перевезены в Тегеран. На сегодняшний день порядка 50 представителей российских творческих коллективов остаются в Иране, находясь под защитой российского дипломатического корпуса.