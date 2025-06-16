В Израиле раскрыли количество погибших от ударов со стороны Ирана

Число жертв ударов Ирана по Израилю достигло 16.
В результате ответных ударов Ирана по территории Израиля с начала военной операции «Восстающий лев» погибли 16 человек. Об этом сообщают местные власти.
«Число жертв ответных ударов Ирана по Израилю с момента начала операции “Восстающий лев” возросло до 16», — пишет The Jerusalem Post. Издание ссылается на сообщения властей.
В городе Бат-Ям, который больше других пострадал от ракетных атак по гражданской инфраструктуре, спасатели обнаружили под завалами еще два тела. Таким образом, общее число погибших в этом населенном пункте достигло девяти человек. До этого сообщалось, что с 13 июня в Израиле зафиксировано 13 случаев смерти.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате трех недавних атак, осуществленных Израилем по территории Ирана, погибло свыше 70 женщин и детей. Из числа 20 детей, оказавшихся под завалами разрушенного здания в районе Чамран в Тегеране, тела 10 до сих пор остаются под обломками и не были извлечены, пишет RT. Общее число погибших в результате израильских ударов превысило 220 человек.