В Израиле раскрыли количество погибших от ударов со стороны Ирана

В городе Бат-Ям, который больше других пострадал от ракетных атак по гражданской инфраструктуре, спасатели обнаружили под завалами еще два тела. Таким образом, общее число погибших в этом населенном пункте достигло девяти человек. До этого сообщалось, что с 13 июня в Израиле зафиксировано 13 случаев смерти.