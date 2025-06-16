Пожар на электростанции в Хайфе: новые последствия ракетного удара Ирана

В результате атак в ночь на 16 июня в ряде израильских городов были зафиксированы взрывы. Одна из ракет угодила в высотное здание в Тель-Авиве, а также взрывы были отмечены на востоке города, в западной части Иерусалима, в Хайфе и в окрестностях аэропорта имени Бен-Гуриона.