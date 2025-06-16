Пожар на электростанции в Хайфе: новые последствия ракетного удара Ирана

В Хайфе вспыхнул пожар.
В районе электростанции города Хайфа на севере Израиля вспыхнул пожар, причиной которого стала ракетная атака со стороны Ирана. Об этом сообщает иранские издания.
«На электростанции в Хайфе вспыхнул пожар после иранской ракетной атаки», — пишет Tasnim. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале издания.
Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о проведении ракетных ударов по объектам, которые, по утверждению организации, используются Израилем в разведывательных целях. Атаки стали реакцией на действия израильской стороны.
В результате атак в ночь на 16 июня в ряде израильских городов были зафиксированы взрывы. Одна из ракет угодила в высотное здание в Тель-Авиве, а также взрывы были отмечены на востоке города, в западной части Иерусалима, в Хайфе и в окрестностях аэропорта имени Бен-Гуриона.