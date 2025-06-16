МИД Ирана: в результате трех атак Израиля погибли более 70 женщин и детей

Багаи отметил, что, несмотря на заявления Израиля о «точечных ударах», на практике атаки наносятся по жилым районам. В частности, он привёл в пример инцидент в районе Чамран в Тегеране, где в результате удара здание обрушилось, похоронив под завалами 20 детей, из которых тела десяти до сих пор не извлечены.