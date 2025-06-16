МИД Ирана: в результате трех атак Израиля погибли более 70 женщин и детей

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что в результате трёх израильских атак на территорию страны погибли более 70 женщин и детей. Об этом он написал в своём заявлении в социальной сети X*, подчеркнув, что жертвы среди мирного населения свидетельствуют о варварском характере нападений.
Багаи отметил, что, несмотря на заявления Израиля о «точечных ударах», на практике атаки наносятся по жилым районам. В частности, он привёл в пример инцидент в районе Чамран в Тегеране, где в результате удара здание обрушилось, похоронив под завалами 20 детей, из которых тела десяти до сих пор не извлечены.
«В своей пропаганде израильский режим-агрессор делает вид, как будто его атаки выполняются точно и без нападения на жилые районы, однако правда в другом. Только в результате трех атак погибли более 70 женщин и детей», — подчеркнул дипломат, обвинив Израиль в преднамеренных нападениях на гражданское население.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации свыше 20 командиров Вооруженных сил Ирана с начала операции «Восходящий лев».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.