Украинские дроны атакуют Россию: карта ударов БПЛА 16 июня

По его данным, в Ленинском районе Донецка после взрыва ударного беспилотника ранения средней степени тяжести получили шесть подростков: две пятнадцатилетние девочки, две четырнадцатилетние, а также шестнадцатилетние девочка и мальчик. Кроме того, в поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа от сброса бомбы с БПЛА пострадали пожилые женщина (76 лет) и мужчина (68 лет). Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, отметил Пушилин.