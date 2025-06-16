Украинские дроны атакуют Россию: карта ударов БПЛА 16 июня

Украинские дроны атаковали несколько регионов РФ: ДНР, Орловскую и Белгородскую области.
В ряде регионов России объявляли опасность атаки украинских БПЛА. В ДНР из-за ударов Киева пострадали восемь человек, среди них — шестеро детей. В Орловской области в небе видны вспышки, в нескольких районах слышны взрывы из-за сбитых дронов. В Белгородской области были уничтожены девять беспилотников Украины. Подробнее о местах атак и о том, в каких регионах была объявлена опасность БПЛА — в материале URA.RU.
ЛегендаФото: URA.RU.
ДНР.
В результате обстрелов со стороны Киева в ДНР пострадали восемь мирных жителей, в том числе шестеро детей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.
По его данным, в Ленинском районе Донецка после взрыва ударного беспилотника ранения средней степени тяжести получили шесть подростков: две пятнадцатилетние девочки, две четырнадцатилетние, а также шестнадцатилетние девочка и мальчик. Кроме того, в поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа от сброса бомбы с БПЛА пострадали пожилые женщина (76 лет) и мужчина (68 лет). Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, отметил Пушилин.
В результате атак повреждены три жилых дома и два легковых автомобиля в Ленинском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Всего зафиксировано 16 вооруженных атак со стороны ВСУ с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных беспилотников.
Орловская область.
Системы ПВО массово сбивают украинские БПЛА. Очевидцы сообщают, что слышали около 13 взрывов, в небе видны вспышки, их слова передает telegram-канал Shot. Дроны заметили в Заводском и Северном районах.
Белгородская область.
Девять украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. В ведомстве уточнили, что атака дронов произошла в промежутке с 21:40 до 22:10 по московскому времени 15 июня.