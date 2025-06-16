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«Пострадал ребенок»: в результате ударов Ирана по Израилю поражены два высотных дома

В результате иранского ракетного обстрела два многоэтажных жилых здания в районе Дан-Блок в Израиле получили прямые попадания. Как сообщает пожарно-спасательная служба Израиля, на месте происшествия работают восемь спасательных бригад, которые занимаются эвакуацией людей, оказавшихся заблокированными в поврежденных домах.

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В районе Дан-Блок два высотных здания получили прямые удары.

В результате иранского ракетного обстрела два многоэтажных жилых здания в районе Дан-Блок в Израиле получили прямые попадания. Как сообщает пожарно-спасательная служба Израиля, на месте происшествия работают восемь спасательных бригад, которые занимаются эвакуацией людей, оказавшихся заблокированными в поврежденных домах.

«Два многоэтажных жилых здания в районе Дан-Блок были напрямую поражены ракетами. Восемь команд были отправлены на спасение застрявших людей», — пишет Ynet со ссылкой на пожарные службы.

Кроме того, по данным ведомства, еще один инцидент произошел в центральной части страны, где ракета попала в жилое здание. На этот объект отправлены пять пожарно-спасательных расчетов.

Согласно информации MDA, с мест происшествий эвакуированы 12 человек, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Один ребенок получил критические травмы в районе Гуш-Дан, еще несколько пострадавших получили легкие ранения.

Ранее в результате ответных ударов Ирана по территории Израиля в рамках военной операции «Восстающий лев» с начала боевых действий погибли 16 человек. Наибольший урон в ходе ракетных обстрелов, направленных против гражданской инфраструктуры, понес город Бат-Ям. Спасательные службы извлекли из-под завалов еще два тела. Таким образом, число жертв в этом городе увеличилось до девяти человек.