«Пострадал ребенок»: в результате ударов Ирана по Израилю поражены два высотных дома

Ранее в результате ответных ударов Ирана по территории Израиля в рамках военной операции «Восстающий лев» с начала боевых действий погибли 16 человек. Наибольший урон в ходе ракетных обстрелов, направленных против гражданской инфраструктуры, понес город Бат-Ям. Спасательные службы извлекли из-под завалов еще два тела. Таким образом, число жертв в этом городе увеличилось до девяти человек.