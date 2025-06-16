Во Владимирской области в ДТП с автобусом погибли три человека

На 290-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса, следовавшего по маршруту Чебоксары — Москва. По предварительным данным, столкновение было попутным.