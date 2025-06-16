Во Владимирской области в ДТП с автобусом погибли три человека

На 290-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса, следовавшего по маршруту Чебоксары — Москва. По предварительным данным, столкновение было попутным.
«16 июня 2025 г. около 1.25 на 290 км федеральной автодороги М7 “Волга” в Вязниковском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими», — сообщило УМВД России по Владимирской области.
На 03:30 мск известно о трех погибших и семи пострадавших, находившихся в легковом транспорте. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.
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