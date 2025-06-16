Увеличилось количество пострадавших в Израиле от ударов со стороны Ирана

В Израиле госпитализировано 29 человек.
Число госпитализированных после последних ракетных ударов Ирана по Израилю увеличилось до 29 человек, среди которых состояние троих пострадавших оценивается как среднетяжелое. Об этом сообщила израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA).
«После последнего обстрела со всех мест ракетных ударов команды MDA госпитализировали 29 человек с физическими травмами, в том числе троих в состоянии средней тяжести, 26 — в состоянии легкой степени тяжести», — заявили в MDA. Сообщение опубликовано на странице службы в соцсети Х.
Сотрудники скорой помощи продолжают работать на местах происшествий. Они оказывают медицинскую помощь пострадавшим и участвуют в поиске возможных жертв под завалами.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что не менее 25 человек были ранены в Тель-Авиве в результате атаки со стороны Ирана. Удары пришлись непосредственно по зданиям, в результате чего пострадали израильские граждане, пишет RT. Кроме того, поступила информация об отключении электроэнергии в центральных районах Израиля.