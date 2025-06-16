Увеличилось количество пострадавших в Израиле от ударов со стороны Ирана

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что не менее 25 человек были ранены в Тель-Авиве в результате атаки со стороны Ирана. Удары пришлись непосредственно по зданиям, в результате чего пострадали израильские граждане, пишет RT. Кроме того, поступила информация об отключении электроэнергии в центральных районах Израиля.