Иран ударил по израильской авиабазе

Иран ударил по ряду объектов в Израиле.
Иран ударил по авиабазам Тель-Ноф близ Тель-Авива и Неватим в Негеве (Израиль). Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и израильским СМИ.
«Авиабаза Неватим в Негеве подверглась новейшему ракетному обстрелу», — сообщили в новостном telegram-канале стражей исламской революции. В новостной и информационной платформе Tala.ir отмечается, что среди атакованных Ираном объектов есть ядерный реактор в Димоне, здание Минобороны и авиабазы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКардинальное различие в позициях Израиля и Ирана: история кровопролитной войны на Ближнем Востоке.
Отмечалось, что также под удар попала электростанция в израильской Хайфе. Об этом пишет RT.
В ночь на 13 июня Израиль начал ракетные удары по Ирану, назвав эту операцию «Восстающий лев». Под удар попали военные, ядерные и гражданские объекты, были убиты командующие КСИР и ученые-ядерщики. В последующие дни стороны обменялись ударами, 15 числа появилась информация, что Тегеран готов пойти на ядерную сделку.