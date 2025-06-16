Иран ударил по израильской авиабазе

В ночь на 13 июня Израиль начал ракетные удары по Ирану, назвав эту операцию «Восстающий лев». Под удар попали военные, ядерные и гражданские объекты, были убиты командующие КСИР и ученые-ядерщики. В последующие дни стороны обменялись ударами, 15 числа появилась информация, что Тегеран готов пойти на ядерную сделку.