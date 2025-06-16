В Перми 35-летний мужчина умер после удаления зуба мудрости

Речь идёт о молодом пермяке, которому ранее была нужна кровь. Авторы сообщения говорили, что мужчине стало плохо после удаления зуба. В телеграм-канале «Любимый ВПШ» говорится, что 35-летний пермяк впал в кому после того, как ему провели операцию по удалению в клинике. Он пролежал в ней несколько дней. По данным канала, у пациента начался сепсис, и вскоре он скончался. Источник 59.RU подтвердил информацию о гибели мужчины.