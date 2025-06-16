Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми 35-летний мужчина умер после удаления зуба мудрости

Он впал в кому после операции и скончался в больнице.

Как создавалась новая Россия
Источник: Engin Akyurt/CC0

Мужчина в возрасте 35 лет умер после удаления зуба мудрости в Перми, сообщает 59.RU.

Речь идёт о молодом пермяке, которому ранее была нужна кровь. Авторы сообщения говорили, что мужчине стало плохо после удаления зуба. В телеграм-канале «Любимый ВПШ» говорится, что 35-летний пермяк впал в кому после того, как ему провели операцию по удалению в клинике. Он пролежал в ней несколько дней. По данным канала, у пациента начался сепсис, и вскоре он скончался. Источник 59.RU подтвердил информацию о гибели мужчины.

«Полторы недели лежал на искусственной вентиляции легких, но все-таки не выкарабкался», — рассказал собеседник порталу.

Подруга внезапно умершего мужчины на своей странице в соцсети рассказала, что сердце пермяка остановилось 9 июня. 11 июня мужчину похоронили. Она отзывается о нём как о человеке с большим сердцем и широкой душой. Девушка добавляет, что он был творческим человеком.

«Его шутки невозможно забыть и тот праздник, который он с лёгкостью организовывал вокруг себя», — пишет она.

У 35-летнего пермяка остались жена и двое маленьких детей.