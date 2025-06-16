В Перми 35-летний мужчина умер после удаления зуба мудрости

Мужчина в возрасте 35 лет умер после удаления зуба мудрости в Перми, сообщает 59.RU.
Речь идёт о молодом пермяке, которому ранее была нужна кровь. Авторы сообщения говорили, что мужчине стало плохо после удаления зуба. В телеграм-канале «Любимый ВПШ» говорится, что 35-летний пермяк впал в кому после того, как ему провели операцию по удалению в клинике. Он пролежал в ней несколько дней. По данным канала, у пациента начался сепсис, и вскоре он скончался. Источник 59.RU подтвердил информацию о гибели мужчины.
«Полторы недели лежал на искусственной вентиляции легких, но все-таки не выкарабкался», — рассказал собеседник порталу.
Подруга внезапно умершего мужчины на своей странице в соцсети рассказала, что сердце пермяка остановилось 9 июня. 11 июня мужчину похоронили. Она отзывается о нём как о человеке с большим сердцем и широкой душой. Девушка добавляет, что он был творческим человеком.
«Его шутки невозможно забыть и тот праздник, который он с лёгкостью организовывал вокруг себя», — пишет она.
У 35-летнего пермяка остались жена и двое маленьких детей.