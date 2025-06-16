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В ДТП с автобусом трое погибли и семеро пострадали во Владимирской области

Ночью 16 июня на автодороге «Волга» произошло смертельное ДТП с автобусом, легковушками и минивэном.

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Источник: Комсомольская правда

Ночью 16 июня, около 01:25, на автодороге М-7 «Волга» произошло крупное происшествие. Участниками смертельного ДТП стали два легковых автомобиля, автобус и минивэн. В результате столкновения погибли три человека, еще семеро пострадали, указали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

По предварительным данным, автобус следовал по маршруту «Чебоксары-Москва». Все погибшие и пострадавшие находились в автомобилях и минивэне, сказано в сообщении. Информация уточняется.

«В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», — уведомили в УМВД.

Ранее, 14 июня, ЧП случилось на ставропольской трассе. В результате ДТП погибли три человека. Водитель Lexus IS выехал на главную, не пропустив Hyundai.