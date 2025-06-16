В ДТП с автобусом трое погибли и семеро пострадали во Владимирской области

Ночью 16 июня, около 01:25, на автодороге М-7 «Волга» произошло крупное происшествие. Участниками смертельного ДТП стали два легковых автомобиля, автобус и минивэн. В результате столкновения погибли три человека, еще семеро пострадали, указали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.