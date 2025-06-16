В Башкирии во встречном ДТП с грузовиками погиб водитель «Гранты»

По предварительным данным, столкнулись «Лада Гранта» и встречные грузовики «Газель» и «Ситрак».
В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Подробности смертельной аварии уточняются.
В Кушнаренковском районе, на 69 км автодороги Р240, сегодня около трёх часов ночи произошла смертельная авария, сообщили в ГАИ Башкирии.
По предварительным данным, столкнулись «Лада Гранта» и встречные грузовики «Газель» и «Ситрак».
В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Подробности смертельной аварии уточняются.