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В Башкирии во встречном ДТП с грузовиками погиб водитель «Гранты»

В Кушнаренковском районе, на 69 км автодороги Р240, сегодня около трёх часов ночи произошла смертельная авария, сообщили в ГАИ Башкирии.

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Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

По предварительным данным, столкнулись «Лада Гранта» и встречные грузовики «Газель» и «Ситрак».

В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Подробности смертельной аварии уточняются.