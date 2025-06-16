Три человека погибли в ДТП с автобусом на трассе во Владимирской области

Ранее вблизи деревни Ныгда в Иркутской области произошла серьезная авария с участием легкового автомобиля Lada и самодельного мини-трактора, в результате которой погибли шесть человек. Пять человек скончались на месте происшествия, еще один пострадавший умер в карете скорой помощи по пути в больницу.