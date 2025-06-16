Три человека погибли в ДТП с автобусом на трассе во Владимирской области

Под Владимиром произошла авария с участием автобуса (фото из архива).
Три человека погибли и семеро получили травмы в результате крупной аварии с участием двух легковых автомобилей, минивэна Renault и рейсового автобуса на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«По состоянию на 03:30 [по московскому времени] сообщается о трех погибших гражданах и семи пострадавших (находились в автомобилях и минивэне — прим. URA.RU)», — рассказали в ведомстве. Сообщение передает ТАСС.
ДТП произошло в ночь на 16 июня, около 01:25 по московскому времени, на 290-м километре федеральной автодороги М-7 в Вязниковском районе. Как уточнили в полиции, автобус следовал по маршруту Чебоксары-Москва.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Правоохранители устанавливают причины аварии, а также выясняют обстоятельства столкновения транспортных средств.
Ранее вблизи деревни Ныгда в Иркутской области произошла серьезная авария с участием легкового автомобиля Lada и самодельного мини-трактора, в результате которой погибли шесть человек. Пять человек скончались на месте происшествия, еще один пострадавший умер в карете скорой помощи по пути в больницу.