NourNews: иранская ракета поразила электростанцию в Хайфе

Инцидент произошёл на фоне продолжающегося обострения между двумя странами. Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что в результате трёх израильских атак на территории Ирана погибли более 70 мирных жителей, в том числе женщины и дети.