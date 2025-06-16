NourNews: иранская ракета поразила электростанцию в Хайфе

Иранская ракета ударила по электростанции в израильском городе Хайфа, сообщает агентство NourNews. На видеокадрах видно, как густой столб дыма поднимается над объектом, подтверждая факт попадания.
Инцидент произошёл на фоне продолжающегося обострения между двумя странами. Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что в результате трёх израильских атак на территории Ирана погибли более 70 мирных жителей, в том числе женщины и дети.
Эскалация конфликта сопровождается взаимными ударами по критической инфраструктуре, что вызывает серьёзную обеспокоенность международного сообщества в отношении дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.