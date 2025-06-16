Появилось видео задержания группы теневых банкиров в Иркутске

Мужчины оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя и за деньги предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12%. После этого он выплачивал «зарплату» своим компаньонам. Их услугами пользовались около 100 фирм, которые хотели скрыть деньги от государства. С 2019 года за «обнал» они заработали более 35 миллионов рублей.