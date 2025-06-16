Появилось видео задержания группы теневых банкиров в Иркутске

Сотрудники полиции опубликовали видео задержания группу теневых банкиров в Иркутске. Преступников задержали прямо в аэропорту Иркутска. С 2019 года трое задержанных занимались незаконным обналичиванием денег. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
«28-летний иркутянин с целью извлечения преступного дохода решил оказывать услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлек 22-их и 33-летних знакомых», — рассказали irk.aif.ru в полиции.
Мужчины оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя и за деньги предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12%. После этого он выплачивал «зарплату» своим компаньонам. Их услугами пользовались около 100 фирм, которые хотели скрыть деньги от государства. С 2019 года за «обнал» они заработали более 35 миллионов рублей.
Во время обыска по местам жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли документы и предметы, которые имеют доказательное значение. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».