Три человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром

Авария произошла ночью 16 июня в 01:25 по московскому времени. Инцидент случился на 290-м км федеральной автодороги в Вязниковском районе. Автобус двигался по маршруту Чебоксары — Москва.
ДТП с автобусом на трассе М-7 «Волга». Видео © УМВД Владимирской области.
«По состоянию на 03:30 [мск] сообщается о трёх погибших гражданах и семи пострадавших», — сообщает МВД.
Все жертвы аварии и пострадавшие люди находились в легковых автомобилях и минивэне.
Ранее Life.ru рассказывал, как в массовом ДТП в Забайкалье пострадали шестеро взрослых и один ребёнок. Авария с тремя машинами случилась на 74 км федеральной автодороги Чита — Забайкальск в Карымском районе.