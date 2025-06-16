СМИ: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу

«Вэнс Боэлтер, мужчина, который, как считают власти, стрелял в двух законодателей Миннесоты и их супругов … сейчас находится под стражей», — говорится в сообщении телеканала.
Розыск длился более суток, подчеркивает телеканал.
Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считался вооруженным и опасным, власти ввели режим укрытия.
По данным газеты New York Post, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включен в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу «целенаправленным нападением на избранных представителей» и выразил поддержку жителям Миннесоты, а генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.