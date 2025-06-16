В Генпрокуратуре раскрыли данные о коррупции в РФ

В первые три месяца 2025 года к уголовной ответственности привлекли 5478 граждан, изобличенных в коррупционных действиях (в аналогичный период годом ранее эта цифра составляла 4856 человек). Всего же за 2024 год количество лиц, привлеченных к ответственности за коррупцию, достигло 18 360 человек, а в 2023 году — 17 658.