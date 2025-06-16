В Генпрокуратуре раскрыли данные о коррупции в РФ

За первые три месяца текущего года правоохранительными органами зарегистрировано почти на четверть больше коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Если в январе-марте минувшего года на учет было поставлено 12 466 подобных нарушений закона, то за тот же период 2025-го — уже 15 458. Таким образом, прирост достиг 24%. Соответствующую информацию предоставили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
По результатам 2024 года сотрудниками правопорядка было выявлено 38,5 тысяч преступлений коррупционной направленности, тогда как в 2023 году эта цифра равнялась 36,4 тысячам.
Статистика последних лет наглядно демонстрирует, что подавляющее большинство коррупционных деяний связано со взяточничеством: в 2023 году доля таких преступлений достигла 55,7%, а в 2024 году — 60,3%.
В январе-марте 2025 года удельный вес случаев получения или дачи взяток поднялся до отметки в 60,9% от общего массива зарегистрированных в России коррупционных правонарушений. Данный показатель возрос на 29% относительно показателя первого квартала 2024 года (с 7300 до 9418 эпизодов).
В первые три месяца 2025 года к уголовной ответственности привлекли 5478 граждан, изобличенных в коррупционных действиях (в аналогичный период годом ранее эта цифра составляла 4856 человек). Всего же за 2024 год количество лиц, привлеченных к ответственности за коррупцию, достигло 18 360 человек, а в 2023 году — 17 658.
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