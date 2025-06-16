Тренер получила срок по делу о падении ребенка со скалолазного стенда в Иркутске

Женщина-тренер получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года по делу о падении ребенка со скалолазного стенда в Иркутске. Кроме того, 54-летняя виновница трагедии выплатит более 250 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Иркутской области и СУ СКР по области.
Октябрьский районный суд установил, что в сентябре 2024 года осужденная, будучи тренером-инструктором на одном из объектов Иркутска, предоставляющих услуги по скалолазанию, не обеспечила безопасность посетителя. Женщина в ходе персональной тренировки 11-летней девочки, после проведенного сета, дала возможность ей отдохнуть, при этом отстегнула от страховочного оборудования.
Оставив ребенка без присмотра, дала команду на продолжение выполнения упражнения на скорость по скалолазному стенду. Потерпевшая, предполагая, что страховочный трос закреплен, снова приступила к занятиям. Девочка забралась на 7-метровую высоту и, оттолкнувшись от стенда, чтобы спуститься вниз, упала. С различными переломами пострадавшая была госпитализирована.
Расследование осуществлялось Следственным комитетом. Осужденная привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Напомним, 27 марта государственная инспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая с машинистом экскаватора в Слюдянском районе. 49-летний работник получил серьезные травмы, упав с 5-метровой высоты во время очистки снега с крыши техники. Комиссия установила, что пострадавший нарушил технику безопасности.