Тренер получила срок по делу о падении ребенка со скалолазного стенда в Иркутске

Женщина-тренер получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года по делу о падении ребенка со скалолазного стенда в Иркутске. Кроме того, 54-летняя виновница трагедии выплатит более 250 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Иркутской области и СУ СКР по области.