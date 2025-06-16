В Генпрокуратуре раскрыли масштабы увеличения количества коррупционных дел в России

Генпрокуратура сообщила о росте коррупционных преступлений на 24%
В России за первый квартал 2025 года количество выявленных коррупционных преступлений выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. За три месяца текущего года было зарегистрировано 15 458 таких преступлений, тогда как в первом квартале 2024 года их число составляло 12 466.
«В первом квартале 2025 года было выявлено почти на четверть больше коррупционных преступлений, чем в первом квартале 2024-го… Если в первом квартале 2024 года было выявлено 12 466 таких преступлений, то в первом квартале этого года — 15 458», — пишет РБК со ссылкой на Генпрокуратуру. Доля коррупционных преступлений в общем числе уголовных дел увеличилась с 2,6% до 3,2%.
Согласно статистике, 60,9% всех выявленных коррупционных преступлений относятся к фактам получения или дачи взяток. Количество таких случаев увеличилось на 29% — с 7300 до 9418. При этом удельный вес мелкого взяточничества среди всех зафиксированных эпизодов взяточничества снизился до 20,3% по сравнению с 48,2% в 2017 году. Несмотря на это, абсолютное число подобных преступлений выросло почти на треть. Отмечается также, что число пресеченных случаев получения взятки увеличилось на 25,9%, достигнув 3409 эпизодов, и превысило количество фактов дачи взятки на 549.
Кроме того, по данным надзорного ведомства, зафиксирован значительный рост числа преступлений, совершенных организованными группами (на 46,5%, с 1102 до 1614 случаев), а также преступлений, связанных с крупными и особо крупными суммами (на 65,7%, с 2254 до 3735 эпизодов). К уголовной ответственности за коррупционные правонарушения были привлечены 5478 человек — это больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4856).
В Генпрокуратуре подчеркнули, что «уже не первый год стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей превышает размер материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями». По итогам 2024 года общий ущерб от коррупции составил 30,4 миллиарда рублей. Из этой суммы добровольно погашено 5,4 миллиарда рублей, однако арестованное и изъятое имущество оценивается в 36,4 миллиарда рублей.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что коррупционная ситуация в регионе достигла критической отметки. По словам врио главы области, борьба с этим явлением станет одним из приоритетов региональных властей при поддержке депутатского корпуса. Хинштейн также указал, что остроту проблемы подтверждает значительное число обращений от жителей области. Глава региона выразил уверенность, что власти намерены вести решительную борьбу с коррупцией.