В Генпрокуратуре раскрыли масштабы увеличения количества коррупционных дел в России

Согласно статистике, 60,9% всех выявленных коррупционных преступлений относятся к фактам получения или дачи взяток. Количество таких случаев увеличилось на 29% — с 7300 до 9418. При этом удельный вес мелкого взяточничества среди всех зафиксированных эпизодов взяточничества снизился до 20,3% по сравнению с 48,2% в 2017 году. Несмотря на это, абсолютное число подобных преступлений выросло почти на треть. Отмечается также, что число пресеченных случаев получения взятки увеличилось на 25,9%, достигнув 3409 эпизодов, и превысило количество фактов дачи взятки на 549.