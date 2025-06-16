Спасатели рассказали, как нашли тело утонувшей в Прикамье 11-летней девочки

Подробности о том, как нашли тело 11-летней девочки, утонувшей вместе с братом в Сылве в Пермском крае, рассказали сотрудники Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа.
Дети — 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра — погибли в реке в Кунгуре 14 июня. Брат с сестрой были в воде возле берега, но волной от проходящей лодки их отбросило к середине реки, где быстрое течение. Дети пытались спастись, цепляясь друг за друга. На помощь им бросились отдыхавшие на берегу мужчины, но не успели доплыть до детей: мальчика и девочку накрыло новой волной от ещё одной проходящей по водоёму лодки.
Тело погибшего мальчика удалось найти вскоре после трагедии. Спасатели передали его медикам, которые попытались реанимировать ребёнка. Однако мальчик погиб. Тело его сестры искали в реке до позднего вечера. Поиски пришлось отложить до утра 15 июня. В итоге утонувшую девочку удалось найти в водоёме. Подробности о том, как поднимали её тело, рассказали в поисково-спасательной службе КМО.
«На месте работали спасатели МБУ “ПСС КМО” (ГОР 2 и ГОР 6), водолазная группа МБУ “ПСС КМО”, водолазы Пермской краевой службы спасения и волонтёры из Поискового отряда “Регион59-поиск пропавших людей”. Через несколько часов поиска тело утонувшей девочки было найдено, поднято на поверхность и доставлено на берег, где было передано сотрудникам полиции и бригаде скорой медицинской помощи. Спасибо всем, кто участвовал в поисках ребёнка», — рассказали спасатели.
Напомним, сотрудники СУ СКР по Пермскому краю устанавливают все обстоятельства гибели мальчика и девочки в Сылве. По словам очевидцев, дети были на пляже без сопровождения взрослых.
Подробнее о трагедии, произошедшей на берегу Сылвы и рассказ очевидца, на глазах которого тонули мальчик с девочкой, — в материале.