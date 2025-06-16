Спасатели рассказали, как нашли тело утонувшей в Прикамье 11-летней девочки

Дети — 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра — погибли в реке в Кунгуре 14 июня. Брат с сестрой были в воде возле берега, но волной от проходящей лодки их отбросило к середине реки, где быстрое течение. Дети пытались спастись, цепляясь друг за друга. На помощь им бросились отдыхавшие на берегу мужчины, но не успели доплыть до детей: мальчика и девочку накрыло новой волной от ещё одной проходящей по водоёму лодки.