Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом

По данных полиции, ДТП произошло около 01.25 на 290 километре трассы М7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области.
«По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса, следовавшего по маршруту “Чебоксары — Москва “. По состоянию на 03.30 сообщается о трех погибших гражданах и семи пострадавших (находились в автомобилях и минивэне)”, — говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.