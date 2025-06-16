Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом

«По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса, следовавшего по маршруту “Чебоксары — Москва “. По состоянию на 03.30 сообщается о трех погибших гражданах и семи пострадавших (находились в автомобилях и минивэне)”, — говорится в сообщении.