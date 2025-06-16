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Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом

РЯЗАНЬ, 16 июн — РИА Новости. Два легковых автомобиля, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, три человека погибли, семеро пострадали, сообщило УМВД по региону.

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Источник: © РИА Новости

По данных полиции, ДТП произошло около 01.25 на 290 километре трассы М7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области.

«По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса, следовавшего по маршруту “Чебоксары — Москва “. По состоянию на 03.30 сообщается о трех погибших гражданах и семи пострадавших (находились в автомобилях и минивэне)”, — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.