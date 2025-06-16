В Иркутске «теневые банкиры» заработали обманом 35 миллионов рублей

В Иркутске трое мужчин обманом заработали 35 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 28-летний местный житель переводил деньги из безналичной формы в наличную. При этом у него не было на это разрешения. Таким способом мужчина хотел «подзаработать» и привлек для этого своих знакомых в возрасте 22-х и 33-х лет.