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В Иркутске «теневые банкиры» заработали обманом 35 миллионов рублей

Трое мужчин занимались незаконной деятельностью с 2019 года.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске трое мужчин обманом заработали 35 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 28-летний местный житель переводил деньги из безналичной формы в наличную. При этом у него не было на это разрешения. Таким способом мужчина хотел «подзаработать» и привлек для этого своих знакомых в возрасте 22-х и 33-х лет.

— Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за деньги предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод мужчины получали от 5 до 12% и с них оплачивали процент своим компаньонам, — пояснили в пресс-служюе полиции.

Всего зарегистрировали 100 организаций и более 20 предпринимателей, которые пользовались услугами лжебанкиров. У них изъяли документы и предметы доказательства. По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».