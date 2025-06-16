Фронт ВСУ в 40 километров шириной «обвалился» на донецком направлении.
Линия фронта ВСУ шириной 40 километров на донецком направлении была прорвана, и российские подразделения достигли продвижения по всему этому участку. Об этом сообщил заместитель командира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек» на фоне освобождения населенного пункта Ульяновка.
«Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки на Север», — отметил «Лек», выразив надежду на скорое освобождение Краматорска. Слова военного передает РИА Новости.
Замкомандира уточнил, что в ходе наступления использовались мотогруппы и подразделения на гусеничной технике. Подкрепление поступало небольшими пешими группами по пять-шесть бойцов. «Лек» подчеркнул, что российские штурмовые подразделения действовали неожиданно для ВСУ: атака велась агрессивно, что позволило быстро занять позиции в лесополосах и продвигаться от дома к дому на расстоянии 10−20 метров.
По данным собеседника агентства, украинские военные оборудовали оборонительные позиции вдоль единственного въезда в село и создали огневые точки почти у каждого здания. Особенностью населенного пункта является его протяженность — одна длинная улица длиной около восьми километров, что использовалось ВСУ для организации обороны. Российские силы сумели преодолеть эти укрепления и продолжить продвижение на север.
Об освобождении Ульяновки в ДНР Минобороны России сообщило 15 июня. Как отметили в ведомстве, взятие населенного пункта стало результатом активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр». Помимо этого, в Минобороны указали на существенные потери среди личного состава ВСУ. Согласно приведенным данным, подразделения группировки «Центр» зафиксировали гибель или ранение до 495 украинских военнослужащих.