Российские военные рассказали о масштабном обвале фронта ВСУ

Замкомандира уточнил, что в ходе наступления использовались мотогруппы и подразделения на гусеничной технике. Подкрепление поступало небольшими пешими группами по пять-шесть бойцов. «Лек» подчеркнул, что российские штурмовые подразделения действовали неожиданно для ВСУ: атака велась агрессивно, что позволило быстро занять позиции в лесополосах и продвигаться от дома к дому на расстоянии 10−20 метров.