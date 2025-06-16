Источник подчеркнул, что цель подобных информационно-психологических операций — отвлечь внимание от неудачных действий ВСУ и разорвать связь между наступлением на Курскую область и текущей ситуацией на Сумщине. Собеседник также уточнил, что украинские ресурсы пытаются переложить ответственность за происходящее на фронте с командования ВСУ. Подобная тактика направлена на внутреннюю аудиторию страны и сопряжена с попытками объяснить военные неудачи коррупционными причинами.