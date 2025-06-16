Киев пытается скрыть связь курской авантюры и успехов ВС РФ в Сумской области.
Власти Украины намеренно скрывают связь между провалом наступления ВСУ в Курской области и продвижением российских войск в Сумской области. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
«Украинская пропаганда проводит целенаправленную кампанию по созданию иллюзии, что успешные действия бойцов “Севера” на сумском направлении связаны лишь с разворовыванием денег бывшей [подконтрольной Киеву] областной администрацией во главе с Владимиром Артюхом», — рассказали представители структур. Их слова передает ТАСС.
Источник подчеркнул, что цель подобных информационно-психологических операций — отвлечь внимание от неудачных действий ВСУ и разорвать связь между наступлением на Курскую область и текущей ситуацией на Сумщине. Собеседник также уточнил, что украинские ресурсы пытаются переложить ответственность за происходящее на фронте с командования ВСУ. Подобная тактика направлена на внутреннюю аудиторию страны и сопряжена с попытками объяснить военные неудачи коррупционными причинами.
Жители приграничных территорий осознают, что именно действия ВСУ по вторжению в суджанское направление стали поводом для создания российской полосы безопасности в Сумской области. По утверждению источника, местное население связывает изменения в регионе с военной активностью, а не с внутренними проблемами управления.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска продолжают продвигаться вглубь оборонительных позиций ВСУ в Сумской области. Наступательные операции российских сил на этом направлении продолжаются с целью формирования буферной зоны и предотвращения обстрелов территории Курской и Белгородской областей со стороны украинских военных.