Пятеро жителей Башкирии заразились лихорадкой Денге

В 2024 году в Башкирии отмечен рост числа заболевших лихорадкой Денге. Как сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, в прошлом году было выявлено пять инфицированных, среди которых оказался один ребенок. Для сравнения, в 2023 году зарегистрировано три случая, а годом ранее — всего один.