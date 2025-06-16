В Норильске две женщины запустили бизнес по предоставлению интимных услуг

По данным оперативного расследования, две женщины в возрасте 44 и 45 лет, прибывшие из Иркутской области и Красноярска, основали незаконный бизнес в июле 2023 года. В ходе своей деятельности они арендовали две квартиры: одну для проживания «сотрудниц», другую — для оказания услуг и ведения документации.