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В Норильске две женщины запустили бизнес по предоставлению интимных услуг

Сотрудники полиции Норильска пресекли деятельность преступной группы, которая на протяжении длительного времени занималась организацией проституции.

Как создавалась новая Россия

Сотрудники полиции Норильска пресекли деятельность преступной группы, которая на протяжении длительного времени занималась организацией проституции.

По данным оперативного расследования, две женщины в возрасте 44 и 45 лет, прибывшие из Иркутской области и Красноярска, основали незаконный бизнес в июле 2023 года. В ходе своей деятельности они арендовали две квартиры: одну для проживания «сотрудниц», другую — для оказания услуг и ведения документации.

В результате масштабной операции правоохранители задержали организаторов преступной схемы, водителя и четырех девушек, предоставлявших интимные услуги. При обыске были изъяты базы данных клиентов, финансовая документация, банковские карты, рекламные материалы и наличные деньги в размере 6 900 рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», что может грозить организаторам до пяти лет лишения свободы. Также в отношении задержанных девушек составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».

Ранее рассказывали, что в Красноярске завершено дело о банде, вовлекшей женщин в проституцию в массажных салонах.