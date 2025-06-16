В Норильске две женщины запустили бизнес по предоставлению интимных услуг

Сотрудники полиции Норильска пресекли деятельность преступной группы, которая на протяжении длительного времени занималась организацией проституции.
По данным оперативного расследования, две женщины в возрасте 44 и 45 лет, прибывшие из Иркутской области и Красноярска, основали незаконный бизнес в июле 2023 года. В ходе своей деятельности они арендовали две квартиры: одну для проживания «сотрудниц», другую — для оказания услуг и ведения документации.
В результате масштабной операции правоохранители задержали организаторов преступной схемы, водителя и четырех девушек, предоставлявших интимные услуги. При обыске были изъяты базы данных клиентов, финансовая документация, банковские карты, рекламные материалы и наличные деньги в размере 6 900 рублей.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», что может грозить организаторам до пяти лет лишения свободы. Также в отношении задержанных девушек составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».
Ранее рассказывали, что в Красноярске завершено дело о банде, вовлекшей женщин в проституцию в массажных салонах.