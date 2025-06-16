В Израиле из-за новых ракетных ударов Ирана погибли 3 человека, 67 пострадали

Как сообщает издание, четыре баллистические ракеты из Ирана поразили центральные районы Израиля. Скорая помощь «Маген Давид Адом» («Красный щит Давида») эвакуировала пострадавших в больницы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще шестеро получили ранения средней тяжести.
Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.