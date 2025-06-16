Три человека погибли из-за ракетных ударов Ирана по Израилю

Три израильтянина погибли из-за атаки Ирана.
Три человека погибли, еще 67 получили ранения в результате баллистических ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля. Об этом свидетельсвуют данные израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA). Атака была совершена четырьмя баллистическими ракетами.
«Три человека погибли в результате ударов Ирана баллистическими ракетами в центральной части Израиля», — пишет The Jerusalem Post со ссылкой на MDA. Минимум 67 человек были госпитализированы с различными ранениями.
Ранее было известно о 29 пострадавших в результате недавних ракетных ударов, нанесенных Ираном по территории Израиля. Из них трое находились в состоянии средней степени тяжести. Остальные 26 получили легкие травмы. Сотрудники службы экстренной помощи продолжают работу на местах происшествий: они оказывают медицинскую помощь раненым и участвуют в поисковых операциях под завалами в поисках возможных пострадавших.