Три человека погибли из-за ракетных ударов Ирана по Израилю

Ранее было известно о 29 пострадавших в результате недавних ракетных ударов, нанесенных Ираном по территории Израиля. Из них трое находились в состоянии средней степени тяжести. Остальные 26 получили легкие травмы. Сотрудники службы экстренной помощи продолжают работу на местах происшествий: они оказывают медицинскую помощь раненым и участвуют в поисковых операциях под завалами в поисках возможных пострадавших.