В Иркутске тренера по скалолазанию приговорили к двум годам условно

В Иркутске 54-летнюю женщину, которая работала тренером по скалолазанию признали виновной в уголовном деле. В сентябре 2024 года тренер во время занятий разрешила 11-летней ученице временно снять страховку. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина не проконтролировала, чтобы девочка заново надела экипировку, и разрешила ей выполнять упражнение.