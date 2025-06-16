В Иркутске тренера по скалолазанию приговорили к двум годам условно

В Иркутске 54-летнюю женщину, которая работала тренером по скалолазанию признали виновной в уголовном деле. В сентябре 2024 года тренер во время занятий разрешила 11-летней ученице временно снять страховку. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина не проконтролировала, чтобы девочка заново надела экипировку, и разрешила ей выполнять упражнение.
— Девочка думала, что страхованный трос закреплен, залезла на семиметровую высоту и упала. В результате, потерпевшая получила травмы, которые привели к тяжелым последствиям, — пояснили в надзором ведомстве.
Сотрудники следственного комитета провели расследование. Тренер признала свою вину в случившемся и выплатила родителям девочки 250 тысяч рублей в качестве компенсации. Октябрьский районный суд города Иркутска назначил виновной два года лишения свободы условно с испытательным сроком по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время здоровью человека».